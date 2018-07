Klabin tem prejuízo líquido de R$ 955 milhões no segundo trimestre

A Klabin informou prejuízo líquido de R$ 955 milhões no segundo trimestre de 2018, número 153% maior que a perda de R$ 378 milhões informada em igual período do ano anterior. Com o resultado, a empresa também reverte o lucro de R$ 125 milhões informado no primeiro trimestre de 2018.

De abril e junho, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 884 milhões, indicando alta de 49% ante igual intervalo de 2017 e expansão de 16% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A margem Ebitda ajustada, por sua vez, passou de 35% em março para 40% em junho. Em junho do ano passado, a margem Ebitda estava em 30%.

Reflexo do bom momento de preços nos mercados de papéis e celulose, além da desvalorização do real frente ao dólar, a receita líquida da companhia somou R$ 2,235 bilhões no segundo trimestre de 2018. O resultado representa acréscimo de 13% ante igual período do ano anterior e alta de 2% frente ao primeiro trimestre.

Segundo informe de resultados da companhia, tais fatores foram potencializados pela flexibilidade da empresa em ajustar suas vendas para mercados de maior rentabilidade.

A Klabin investiu R$ 193 milhões no segundo trimestre de 2018, uma queda de 8% ante um ano antes, de R$ 209 milhões. O resultado também implica um declínio de 16% ante o volume aportado no primeiro trimestre, de R$ 230 milhões.

Do total empregado pela Klabin de abril a junho de 2018, R$ 63 milhões foram destinados para operações florestais, R$ 79 milhões à continuidade operacional das fábricas e R$ 51 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que têm como objetivo melhorar o desempenho operacional da companhia nos diversos segmentos em que atua. No semestre a companhia investiu R$ 423 milhões.