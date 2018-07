Venda de papel ondulado sobe 11,7% em junho na comparação anual

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - subiram 11,7% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando 324.349 toneladas, informa a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Com um dia útil a mais, a expedição por dia útil em junho de 2018 (26 dias) subiu 7,4% ante junho de 2017.

Na comparação com maio, houve crescimento de 34%, passando de 241.710 toneladas para 323.925 toneladas, maior valor da série histórica, considerando dados livres de influência sazonal.

Segundo a ABPO, o resultado aparentemente favorável reflete principalmente a recomposição da expedição após a paralisação dos serviços de transporte de carga no final de maio, em meio à greve dos caminhoneiros.

Em médias móveis de três meses, a expedição avança 3,2%, para 287.607 toneladas, nível ainda inferior ao observado em abril (297.403 toneladas).