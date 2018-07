Índice de sentimento econômico cai a 112,1 em julho na zona do euro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, um agregado da confiança do consumidor e das empresas, recuou de 112,3 em junho a 112,1 em julho, na mínima em quase um ano, porém acima da média histórica, informou nesta segunda-feira a Comissão Europeia. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Apenas a confiança do consumidor ficou estável em -0,6 em julho, como previsto pelos economistas. A confiança da indústria teve baixa de 6,9 em junho para 5,8 em julho, ante expectativa de 6,7, mas a do segmento de serviços subiu de 14,4 em junho a 15,3 em julho.

A piora no sentimento da indústria pode estar relacionada aos temores sobre as relações de comércio futuras entre a zona do euro e os Estados Unidos. Os números como um todo, porém, mostram que o crescimento não deve desacelerar muito nos próximos meses.

A pesquisa foi concluída antes da reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em 25 de julho, quando foram anunciados avanços no diálogo comercial para eliminar tarifas e subsídios. A notícia poderia, assim, apoiar um avanço na confiança da região na pesquisa relativa a agosto.