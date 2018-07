Petróleo opera em alta com ajuda do câmbio, mas quadro é de volatilidade

Os contratos futuros de petróleo operam com ganhos no início desta semana, com investidores ainda de olho em sinais que podem levar os contratos para um lado ou para outro. Nesse contexto, o cenário deve continuar a ser de volatilidade para a commodity. Nesta manhã, o dólar mais fraco ante outras moedas fortes apoia as altas, já que nesse caso o petróleo fica mais barato para os detentores de outras divisas.

Às 7h43min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro subia 1,30%, a US$ 69,58 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para outubro avançava 0,55%, a US$ 75,17 o barril, na plataforma ICE.

"O mercado está muito volátil neste momento", afirma Thomas Pugh, da Capital Economics. Pugh lembra que os contratos têm oscilado entre ganhos e perdas nas últimas semanas, de olho no noticiário, por exemplo na possibilidade de que o Irã sofra mais sanções e tenha problemas para exportar. Na sexta-feira, os contratos tiveram queda, diante de sinais de que haverá mais oferta global, após a Rússia indicar que neste ano pode elevar sua produção mais do que o projetado anteriormente.

Há ainda expectativa para as primeiras estimativas da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em julho, que devem vir a público nesta semana. Analistas dizem que deve atrair a atenção especialmente o número da produção da Arábia Saudita.