Cobre opera em queda, influenciado por jornada negativa das bolsas asiáticas

O cobre opera em baixa na manhã desta segunda-feira (30), influenciado pela queda nos mercados acionários da Ásia mais cedo. Além disso, há expectativa pela divulgação nesta semana de dados da indústria da China e dos Estados Unidos.

Às 7h12min (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,59%, a US$ 6.207 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 7h34min, o cobre para setembro recuava 0,95%, a US$ 2,7755 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Analistas do Commerzbank afirmaram que a jornada negativa na Ásia pressiona o metal. Além disso, na terça-feira saem leituras do índice de gerentes de compra da indústria da China e dos EUA. "Agentes do mercado esperam que eles tenham recuado nos dois países em julho - sem dúvida em parte por causa da disputa comercial", afirmam os economistas do banco alemão.

São monitoradas também notícias sobre uma potencial greve na mina Escondida, no Chile, a maior do mundo, em meio a negociações entre funcionários e patrões, dizem analistas do ING Bank.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 1,94%, a US$ 2.604 a tonelada, o alumínio caía 2,2%, a US$ 2.529,50 a tonelada, o estanho tinha alta de 0,05%, a US$ 19.875 a tonelada, o níquel recuava 0,18%, a US$ 13.755 a tonelada, e o chumbo subia 0,07%, a US$ 2.134 a tonelada.