Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, após recuo em Nova Iorque e antes do BoJ

As principais bolsas asiáticas fecharam na maioria em território negativo, nesta segunda-feira (30), influenciadas pela jornada negativa nas bolsas de Nova Iorque da sexta-feira, quando o setor de tecnologia mostrou fraqueza. Além disso, investidores mostravam-se cautelosos à espera da decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês). Há também expectativa nas praças asiáticas por outros anúncios importantes na política monetária global, em semana de reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,16%, em 2.869,05, em seu quarto recuo consecutivo. Ações dos setores de infraestrutura e financeiro continuaram a se sair em geral bem. Já alguns papéis do setor de entretenimento tiveram quedas fortes, em meio a uma investida de Pequim para combater contratos de gaveta nessas empresas. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve queda de 1,40%, a 1.648,59 pontos, em jornada negativa para ações de companhias menores no país.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,74%, em 22.544,84 pontos, com ações de exportadoras pressionadas pelo iene em patamar forte. Além disso, há expectativa pela decisão do BoJ, que sai à 0h (de Brasília) desta terça-feira. A especulação de que o BC japonês possa deixar o juro do bônus do governo local flutuar mais tem levado esses retornos para cima, o que fez o BoJ realizar mais cedo a terceira intervenção em uma semana no mercado de dívida, com a compra ilimitada de bônus. Mais cedo, o juro do bônus (JGB, na sigla em inglês) de 10 anos atingiu 0,11%, na máxima desde fevereiro de 2017, mas depois da operação do BoJ ele retornou para cerca de 0,10%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,25, a 28.733,13 pontos. Entre os principais papéis, Tencent caiu 1,6% e atingiu nova mínima em 2018.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com queda de 0,06%, em 2.293,51 pontos. Samsung teve baixa de 0,85%, mas ações do setor de construção avançaram, com Hyundai Engineering em alta de 5%. Entre outros papéis em foco, Korea Electric Power subiu 1,2% e Hyundai Motor teve ganho de 0,8%.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em baixa de 0,38%, a 11.033,54 pontos. Fornecedora da Apple, Hon Hai subiu 1,2%, enquanto a gigante Taiwan Semi avançou 0,4%, mas Largen recuou 1,5% e companhias menores do setor de tecnologia tiveram quedas mais acentuadas.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 caiu 0,35%, a 6.278,40 pontos. A jornada foi mais negativa no início da Bolsa de Sydney, com redução nas perdas ao longo do pregão. Ações do setor de cuidados com saúde recuaram 0,9%, enquanto os grupos de papéis de energia e consumo terminaram praticamente estáveis.