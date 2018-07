Fed procura ajuste certo para os juros nos EUA

Pesquisadores do Fed examinaram recentemente as duas possibilidades. Um estudo analisou dados das áreas metropolitanas dos EUA para ver o que acontece com a inflação quando o desemprego é muito baixo. Há muito tempo, os economistas sustentam que a inflação aumenta com a queda do desemprego e vice-versa. Mas a relação, chamada de curva de Phillips, pareceu muito fraca nas últimas décadas. A inflação permaneceu branda mesmo quando a taxa de desemprego caiu de 10%, em 2009, para 4% em junho. Os economistas do Fed descobriram, no entanto, que a inflação aumentou mais rapidamente quando a taxa de desemprego caiu abaixo de 3,75%.

Agora, o presidente do Fed, Jerome Powell, está observando sinais de que a economia poderia ir em uma de duas direções: em um cenário, a inflação se acelera quando o desemprego cai para níveis muito baixos, exigindo aumentos de taxa mais agressivos para manter as pressões de preços sob controle; no outro, um período de baixa taxa de desemprego atrai mais trabalhadores para a força de trabalho, enquanto as pressões inflacionárias permanecem sob controle.

O desemprego subiu para 4% em junho, de 3,8% em maio, por boas razões: um grande salto no número de norte-americanos procurando emprego. Excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, a inflação subiu 2% em maio em relação ao ano anterior. Foi a primeira vez, em seis anos, que o chamado núcleo de inflação, indicador preferido do Fed, alcançou a meta do banco central.

As autoridades do Fed querem aumentar as taxas o suficiente para evitar o superaquecimento da economia em rápida expansão, mas não tanto que sufoquem prematuramente o crescimento saudável. Até agora, estão conseguindo. O banco central está mais perto de cumprir seus dois mandatos do Congresso para maximizar o emprego e manter preços estáveis do que em qualquer outro momento da última década.

"A economia se mostra tão forte que parece natural que empresas e consumidores possam viver com taxas de juros mais neutras", disse o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, em recente entrevista. "Então, torna-se mais importante fazer um balanço de quantas pressões inflacionárias veremos, se houver."

A maioria das autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) concorda com a trajetória da taxa de juros a ser percorrida ao longo do próximo ano: aumentos graduais, até que o custo dos empréstimos atinja um nível que não desacelere nem estimule o crescimento. A grande questão, no entanto, é o que fazer depois de chegar ao chamado cenário neutro. A resposta dependerá, em grande parte, de como a inflação se comporta à medida que o desemprego cai, e as autoridades estão se debruçando sobre pesquisas recentes em busca de pistas.

Situação atual do país lembra a dos anos 1960, destacam pesquisadores

No final dos anos 1960, a última vez que o desemprego caiu abaixo de 4% por um período sustentado, a inflação acelerou-se constantemente. Na década de 1970, se a inflação subisse um ano, os consumidores esperavam que aumentasse na mesma proporção no ano seguinte, e assim ocorreu. As autoridades do Fed acreditam que as expectativas de inflação futura podem ser autorrealizáveis, uma vez que os trabalhadores exigem aumentos salariais e as empresas aumentam os preços em antecipação.

Uma pesquisa separada do Fed publicada em 2016 utilizou dados da década de 1960 para medir o nível em que as pressões inflacionárias começam a prejudicar a economia. Os pesquisadores concluíram que isso acontece quando os preços ao consumidor subiram em 3% de forma sustentada, de acordo com o indicador preferido pelo Fed.

Economistas dizem que a inflação acelera quando o desemprego cai abaixo do chamado nível natural, que as autoridades do Fed estimam em 4,1% a 4,7%. Segundo Jeremy Nalewaik, autor do estudo, que, agora, trabalha no Morgan Stanley, o "ponto em que pode obter um grande aumento da inflação" se aproximando de 3% é quando a taxa de desemprego cai 1,5 ponto percentual abaixo do nível natural, disse.

As autoridades do Fed também estão ansiosas para saber quanto os trabalhadores podem se beneficiar quando o desemprego está muito baixo. Os formuladores de políticas se perguntam se as pessoas à margem do mercado de trabalho poderiam encontrar mais facilmente empregos, adquirir habilidades e se tornar mais produtivas, melhorando permanentemente suas chances de emprego. Isso reduziria a taxa de desemprego natural e a perspectiva de superaquecimento da economia.

Pesquisadores do Fed de Cleveland procuraram sinais de que os períodos de baixa taxa de desemprego geravam benefícios duradouros para os homens com menor escolaridade e em idade de trabalhar. A conclusão foi a de que, "uma vez que o mercado de trabalho retorna a uma espécie de estado normal, os benefícios de um mercado de trabalho apertado para esses grupos desfavorecidos não duram muito", disse Bruce Fallick, coautor do estudo.