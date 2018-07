Ouro fecha em queda, nas vésperas de decisões de BCs

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira em queda, diante do fortalecimento do dólar e a perspectiva de recrudescimento do aperto monetário nos países desenvolvidos. Na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), a onça-troy do ouro para agosto fechou cotada a US$ 1.223,00, desvalorização na sessão de 0,22% e na semana de 0,66%.

Três dos principais bancos centrais globais decidem política monetária na próxima semana. Terça-feira, o Banco do Japão (BoJ) deve manter os rumos inalterados, mas cresce cada vez mais o rumor de que será ao menos discutido o momento de inflexão do ritmo ultrafrouxo.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) vai deixar a taxa de juro inalterada, mas reforçar o tom otimista com o crescimento.

Já o Banco da Inglaterra (BoE) pode elevar as taxas, com pressão inflacionária.

Mesmo que na próxima semana o aperto monetário seja pequeno, os investidores já vêm se antecipando a esta perspectiva. No mercado de câmbio, o dólar se valorizou ante algumas moedas. Com a moeda americana mais cara, o ouro se torna menos atrativo para operadores de fora dos EUA.