Após queda na quinta-feira, Ibovespa abre em alta

O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira (27) recuperando parte das perdas do fechamento de quinta-feira, quando caiu cerca de 1%. Já no mercado de câmbio o dólar acentuou as perdas ante o real, assim como perante a maioria das emergentes, o que favorece a aposta em ativos de risco, como os brasileiros. Na mínima, a moeda americana foi a R$ 3,7192 em queda de 0,73%.

Às 10h32min, o Ibovespa subia 0,81% aos 80.052 pontos. O dólar à vista caía 0,71% aos R$ 3,7202. O DI para janeiro de 2021 estava em 8,85% ante 8,944% no ajuste de quinta. Diferenciando-se dos respectivos contratos futuros que caem desde as 9h30, Dow Jones e S&P500 abriram em alta, mas muito perto do fechamento de quinta. Perto do horário acima, Dow Jones subia 0,09%, S&P500 +0,12% e Nasdaq +0,32%.

Mais cedo, a atenção do investidor global estava voltada para a divulgação da primeira prévia do resultado do PIB americano no segundo trimestre. Conforme o Departamento do Comércio divulgou às 9h30, a maior economia do mundo cresceu à taxa anualizada de 4,1%, no ritmo mais forte em quase quatro anos. O avanço foi impulsionado por recuperação nos gastos do consumidor, nas exportações e no investimento empresarial firme. "O resultado do PIB dos EUA mostra que a economia americana está crescendo e que a política fiscal do governo Trump está funcionando", afirmou um operador do mercado de ações brasileiro.

O economista Paulo Guedes, da campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ), afirmou que o candidato é muito ponderado sobre o que é possível fazer sobre a questão fiscal. "Gostamos da ideia do teto de gastos. Sem reformas, o teto de gastos não para em pé", disse Guedes. "Brasil é o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores", declarou o economista, garantindo que não haverá aumento de imposto num eventual governo Bolsonaro.