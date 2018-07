Cade aprova venda do negócio de águas da Nestlé no Brasil para Indaiá

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda do negócio de águas no Brasil da multinacional suíça Nestlé para a Indaiá, empresa do Grupo Edson Queiroz. O aval consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (27).

Pelo acordo, a Indaiá assume ativos e outros direitos ligados ao setor de águas da Nestlé Waters no Brasil, o que inclui: marcas locais de água mineral (Petrópolis, São Lourenço e Santa Bárbara); direitos de produção e comercialização de água mineral sob a marca Nestlé Pureza Vital; direitos de distribuição, no Brasil, das marcas internacionais Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna; e instalações em Petrópolis (RJ), São Lourenço (MG), Silva Jardim (RJ), Perus (SP), Santa Bárbara (SP), e fontes aquíferas em Campos do Jordão (SP).

As empresas explicaram ao Cade que, para efetivar a aquisição, será realizada uma operação societária do tipo drop down, em que os ativos da Nestlé serão primeiramente segregados e reorganizados de forma a pertencerem integralmente a uma outra empresa do grupo, a ASB, companhia hoje 100% controlada pela Nestlé Waters. Em seguida, será feita a transferência de todas as ações agrupadas na ASB para o controle da Indaiá.

O grupo cearense Edson Queiroz atua em diversos segmentos econômicos, incluindo distribuição de gás butano; fabricação de água mineral e bebidas prontas, tintas, eletrodomésticos; e agroindústria e comunicações. No mercado de água mineral, o grupo atua desde 1979, quando adquiriu os ativos e demais direitos da marca Indaiá. Em 1985, tornou-se importante player após a aquisição da Minalba, anteriormente pertencente à Nestlé.

A Indaiá Minalba é líder do setor de águas no Brasil, com 10,7% de participação, segundo dados da Euromonitor. Com a aquisição do portfólio da Nestlé no País, a fatia do grupo sobe para 12,6%.