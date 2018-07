Lucro do Twitter bate previsão, mas usuários ativos frustram mercado

O Twitter apresentou lucro líquido de US$ 100,117 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,13 por ação, o maior ganho trimestral registrado desde que a companhia passou a ser negociada em bolsa. No mesmo período do ano passado, o Twitter havia sofrido prejuízo de US$ 116,488 milhões, ou US$ 0,16 por ação. O lucro ajustado, por sua vez, foi de US$ 133,955 milhões, o equivalente a US$ 0,17 por ação, superando as estimativas de analistas consultados pela FactSet, que previam ganho ajustado de US$ 0,16 por ação.

Já a receita registrou avanço de 24% no período entre abril e junho na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, passando de US$ 573,855 milhões para US$ 710,541 milhões. A estimativa de analistas ouvidos pela FactSet também foi superada, pois a projeção era de crescimento de 21% na receita do Twitter para US$ 697,3 milhões, na mesma base comparativa.

Os fortes resultados em lucro e em receita, no entanto, não se espalharam para a quantidade de usuários ativos. A companhia informou que, no segundo trimestre, registrou 335 milhões de usuários ativos mensais, o que representa um avanço de 9 milhões em relação ao período entre abril e junho do ano passado. No entanto, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a quantidade de usuários ativos mensais diminuiu 1 milhão, o primeiro recuo desde o segundo trimestre de 2017. O número de usuários ativos diários aumentou 11% na comparação com o período entre abril e junho de 2017, o que foi atribuído pela rede social ao novo recurso para acompanhamento de eventos, tópicos e interesses, cujo alcance foi impulsionado com a Copa do Mundo.

Após a divulgação do balanço, a ação do Twitter chegou a despencar 18% nos negócios do pré-mercado em Nova Iorque. Além do recuo na quantidade de usuários ativos mensais, pesou a possibilidade de uma nova queda no terceiro trimestre. "Como resultado de nosso trabalho de saúde, decisões de não renovar nossas parcerias com operadoras de SMS em determinados mercados e nossa decisão de alocar recursos para a GPDR (lei de proteção de dados da União Europeia), a quantidade de usuários ativos mensais poderia diminuir de forma sequencial no terceiro trimestre", apontou o Twitter em seus resultados.

Às 8h27min (de Brasília), o papel da companhia cedia 16,16%, para US$ 36,00.