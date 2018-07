Cobre opera em baixa, de olho em sinais da China e antes do PIB dos EUA

O cobre opera em território negativo nesta sexta-feira, com investidores atentos às perspectivas para a economia da China. Além disso, há expectativa pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre dos Estados Unidos, às 9h30min (de Brasília).

Às 7h15min, o cobre para três meses recuava 0,21%, a US$ 6.268 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 7h28, o cobre para setembro tinha baixa de 0,32%, a US$ 2,8090 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com analistas do Goldman Sachs, o temor de um choque no crédito e de crescimento mais fraco na China tem pesado sobre os metais.

Além disso, há expectativa pelo PIB americano. Analistas preveem que a economia dos EUA tenha crescido entre 4% e 5% no segundo trimestre, na série ajustada e anualizada. Um desempenho forte no período seria visto como um aval para o plano do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de elevar gradualmente os juros.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco caía 0,35%, a US$ 2.583,50 a tonelada, o alumínio avançava 0,19%, a US$ 2.072 a tonelada, o estanho tinha alta de 0,08%, a US$ 19.845,00 a tonelada, o níquel subia 0,18%, a US$ 13.805,00 a tonelada, e o chumbo caía 0,28%, a US$ 2.162 a tonelada.