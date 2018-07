Bolsas da Europa operam em território positivo, com balanços no radar

As bolsas europeias operam com ganhos na manhã desta sexta-feira (27). Após uma abertura mista, as praças firmaram-se em alta, com investidores ainda atentos ao noticiário sobre o comércio global mas, sobretudo, a balanços corporativos importantes, em dia de força em várias ações de bancos do continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,28%, a 391,63 pontos, por volta das 6h50 (de Brasília).

Mantendo o bom humor de ontem, quando os mercados acionários fecharam em alta, o alívio com o quadro comercial continua a influir na Europa. Os avanços no diálogo entre a União Europeia e os Estados Unidos nesta semana diminuíram as chances de um acirramento das tensões comerciais, o que é positivo para as economias do continente. Além disso, balanços importantes chamam a atenção.

A Renault, por exemplo, registrou queda no lucro líquido no primeiro semestre, na comparação com igual período do ano passado, mas teve avanço na receita. Após o balanço, a ação subia 1,78% na Bolsa de Paris. Também na capital francesa, o papel do Carrefour avançava 10,10%, já que a varejista divulgou depois do fechamento europeu de ontem um balanço que agradou investidores.

O noticiário corporativo se sobrepunha a um indicador modesto da economia local. O Produto Interno Bruto (PIB) francês teve crescimento de 0,2% no segundo trimestre ante o primeiro, de acordo com a preliminar oficial, inferior à previsão de alta de 0,3% dos analistas.

A ação da SBM também se destacava no continente, em alta de 11,34% em Amsterdã. Ontem, a Petrobras informou que fechou acordo de leniência com autoridades do Brasil e com a SBM, o que abre caminho para a companhia holandesa participar de licitações em curso e contratações futuras. Ainda no setor de energia, Eni recuava 0,96% em Milão, após divulgar balanço com alta no lucro no segundo trimestre, mas abaixo do esperado pelos analistas.

No setor bancário, BBVA tinha alta de 3,09% em Madri, após registrar alta de 18% em seu lucro líquido no segundo trimestre, na comparação com igual período de 2017. Ainda entre os bancos, Santander subia 1,74% em Madri, Barclays avançava 1,04% em Londres, Banca Monte dei Paschi subia 8,26% em Milão, e Deutsche Bank tinha ganho de 0,93%, em Frankfurt.

Às 6h55min (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,58%, Frankfurt avançava 0,39% e Paris tinha alta de 0,26%. Milão operava em alta de 0,45%, Madri ganhava 1,12% e Lisboa, 0,65%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1625, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) manter a política monetária e sinalizar que não tem pressa para um aperto, enquanto a libra caía a US$ 1,3085.