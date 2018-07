Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio em alta de olho no BoJ

As bolsas asiáticas não tiveram sinal único nesta sexta-feira (27). O dia foi de leve baixa na Bolsa de Xangai, sem impulso, porém Tóquio mostrou mais força, encerrando nas máximas da sessão. A bolsa japonesa foi apoiada por um enfraquecimento do iene durante o pregão, após uma operação de compra de bônus do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,56%, a 22.712,75 pontos. A praça japonesa foi apoiada pelo enfraquecimento do iene durante o pregão local, após o BoJ realizar uma operação de compra de bônus do governo japonês (JGB, na sigla em inglês). A operação do banco central ocorreu após o retorno do JGB atingir a máxima em um ano, sendo que depois da ação do BoJ o juro do bônus diminuiu e o iene também perdeu força no pregão japonês. O BoJ se reúne na próxima semana e especulações sobre um aperto em sua política monetária tem deixado o retorno do JGB com viés de alta nesta semana. Entre os papéis mais negociados em Tóquio, Mizuho Financial subiu 0,51% e Mitsubishi UFJ teve ganho de 0,32%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,30%, em 2.873,59 pontos. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,66%, a 1.671,93 pontos. Em Xangai, Air China caiu 0,18% e Bank of China teve queda de 0,01%, com vários papéis oscilando perto da estabilidade.

Nos mercados chineses, investidores comentavam que as perspectivas para o comércio entre Estados Unidos e China continuam a atrair a atenção. Não está claro, porém, quando pode haver novidades nessa frente, em meio a críticas do presidente americano, Donald Trump, a supostas injustiças dos chineses.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,08%, a 28.804,28 pontos. Asia Coal foi o destaque, em alta de 19,15% e o papel mais negociado, enquanto China Construction Bank recuou 0,56%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com ganho de 0,26%, em 2.294,99 pontos. A fabricante de microchips Hynix avançou 3,6% e LG Household subiu 1,8%, mas vários papéis importantes da Bolsa de Seul recuaram. LG Electronics teve baixa de 7,1%, seu pior desempenho diário em três anos, após um balanço do segundo trimestre que desagradou investidores.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,59%, a 11.075,78 pontos, fechando nas máximas do dia. Várias ações de companhias relacionadas a microchips tiveram altas na casa dos 2% hoje, contudo uma fornecedora da Apple, a Hon Hai, caiu 0,4%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,89%, em 6.300,20 pontos. Paladin Energy foi o papel mais negociado, em alta de 13,16%, embora a segunda ação mais movimentada tenha sido a da Fairfex Media, que caiu 3,59%.