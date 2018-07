Fechamento

Loterias

O concurso 4.734 da Quina sorteou nesta quinta-feira os números 09, 28, 30, 63 e 73. No primeiro sorteio do concurso 1.818 da Dupla Sena, saíram as dezenas 17, 19, 21, 37, 42 e 43. No segundo, os números foram 03, 04, 16, 25, 30 e 48. Os resultados são extraoficiais.

Greve

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) decidiu, na noite desta quinta-feira, que a categoria entrará em greve a partir da próxima terça-feira, 31 de julho.

Conta de luz

A bandeira tarifária deverá continuar vermelha em agosto, já que o País enfrenta adversidades climáticas em razão da falta de chuva. A informação é do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A bandeira tarifária vermelha tem o custo adicional na conta de luz de

R$ 5,00 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Leilão

Em um leilão sem disputa, a Equatorial Energia arrematou a Companhia Energética do Piauí (Cepisa). Com dívidas que somam R$ 2,4 bilhões, a empresa foi vendida por um valor simbólico de R$ 50 mil. O governo estima que a operação renderá R$ 95 milhões aos cofres públicos em outorga. Além disso, a Equatorial fará um aporte de capital de R$ 716 milhões na Cepisa.

Lei Kandir

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), receberá, em 2 de agosto, deputados, governadores e representantes de entidades de classe dos estados exportadores, que buscam incluir o PLP nº 511/2018 na pauta de votações da Câmara já no início de agosto. O projeto regulamenta o ressarcimento com as perdas da Lei Kandir, que chegam a

R$ 49 bilhões.

Agricultura familiar

A 20ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer terá 280 estandes para comercialização de produtos de 301 expositores, entre agroindústrias, artesanato, plantas e flores. O número de estandes vai aumentar 41% em relação ao ano passado com a inauguração do novo pavilhão, cujas obras estão em fase de acabamento.

Tecnologia

As ações do Facebook despencaram mais de 19% nesta quinta-feira, o que levou a empresa a registrar a maior perda diária em valor de mercado para uma companhia na história de Wall Street. O Facebook teria perdido cerca de US$ 122 bilhões. O montante é quase igual ao valor da Nike (US$ 125,2 bilhões) e maior que todo o mercado de ações argentino.