Lucro líquido supera previsão da Intel supera previsão no 2º trimestre

A Intel informou que teve lucro líquido de US$ 5,01 bilhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 1,05 por ação, mostrando salto de 78% em relação ao mesmo período de 2017, quando a companhia registrou ganho líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,58 por ação. Com ajustes, a Intel teve lucro líquido por ação de US$ 1,04, acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam lucro líquido por ação de US$ 0,97.

A Intel também divulgou que teve receita de US$ 17,0 bilhões no segundo trimestre, subindo 15% em relação ao período entre abril e junho de 2017, quando a receita de US$ 14,8 bilhões. Analistas ouvidos pela FactSet esperavam receita de US$ 16,78 bilhões no período.

Para o próximo trimestre, a companhia prevê que terá lucro líquido de US$ 1,09 por ação, com cinco centavos para mais ou para menos, enquanto a receita será de US$ 18,1 bilhões com US$ 500 milhões para mais ou para menos. Em todo o ano, a empresa espera ter ganho líquido de US$ 4,10 por ação, podendo oscilar 5% mais ou menos.

Após a divulgação dos resultados,os papéis da Intel recuaram no after hours em Nova York e, às 18h12 (de Brasília), caíam 4,43%, para US$ 49,85.