Lucro da Amazon mais que dobra no 2º trimestre e supera US$ 2 bilhões pela primeira vez

A Amazon apresentou lucro líquido de US$ 2,534 bilhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 5,07 por ação. Com isso, a companhia apresentou forte avanço em relação ao ganho do mesmo período do ano anterior e viu seu lucro mais que dobrar. No primeiro trimestre de 2017, a companhia havia registrado lucro de US$ 197 milhões, ou US$ 0,40 por ação. Os resultados também vieram bastante acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de US$ 2,48 por ação. Foi a primeira vez que a companhia registrou lucro superior a US$ 2 bilhões.

As vendas líquidas, por sua vez, aumentaram 39% em relação ao segundo trimestre de 2017, para US$ 52,886 bilhões, enquanto no período entre abril e junho do ano passado as vendas haviam sido de US$ 37,955 bilhões. Analistas ouvidos pela FactSet esperavam vendas de US$ 53,37 bilhões. Excluindo o impacto favorável de US$ 760 milhões nas taxas de câmbio ao longo do trimestre, as vendas líquidas aumentaram 37% na comparação anual do segundo trimestre.

O lucro da Amazon também superou a previsão da própria companhia que, em abril, previa ganho entre US$ 1,1 bilhão e US$ 1,9 bilhão. As vendas, no entanto, ficaram dentro das projeções da Amazon, que estimava receita entre US$ 51 bilhões e US$ 54 bilhões.

"Queremos que os clientes possam usar o Alexa onde quer que estejam", apontou o fundador e presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, referindo-se à assistente virtual inteligente desenvolvida pela Amazon. De acordo com ele, há milhares de desenvolvedores construindo novos dispositivos com o serviço de voz Alexa e o número de dispositivos habilitados mais do que triplicou em 2017. "Nossos parceiros estão criando uma ampla variedade de novos dispositivos e experiências com o Alexa", disse Bezos, citando dispositivos da Microsoft, HP, Lenovo e veículos da Toyota, Ford e BMW.

Para o próximo trimestre, a companhia prevê que o lucro operacional ficará entre US$ 1,4 bilhão e US$ 2,4 bilhões. Já as vendas devem oscilar entre US$ 54 bilhões e US$ 57,5 bilhões. Com o lucro mais que dobrando as ações da companhia subiram nos negócios do after hours em Nova York, embora com ganhos limitados devido à receita abaixo das projeções. Às 17h41 (de Brasília), os papéis da Amazon avançavam 2,38%, para US$ 1.851,05.