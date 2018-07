Lucro da Multiplan lucro 39,4% no 2º trimestre

A Multiplan registrou um lucro líquido de R$ 145,6 milhões no segundo trimestre deste ano, uma alta de 39,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o resultado é atribuído principalmente à expansão do Ebitda (Lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) e à queda na despesas financeiras.

A empresa divulgou também um lucro líquido ajustado, que desconsidera a remuneração baseada em ações, de R$ 117,2 milhões, que representaria uma alta de 8,7%.

O Ebitda no segundo trimestre somou R$ 257,2 milhões, uma alta de 21,2% sobre igual intervalo do ano passado, com uma margem de 84% (+9,1 pontos porcentuais). O Ebitda ajustado totalizou R$ 228,7 milhões, incremento de 6,1%, com uma margem de 74,7% (queda de 1,3 ponto porcentual).

O Fluxo de Caixa Operacional (FFO) totalizou R$ 216,6 milhões, aumento de 35,0% na comparação anual, com margem de 70,7% ante 56,6% de um ano antes. O FFO ajustado cresceu 14,9%, para R$ 188,1 milhões, com margem de 61,4% (+3,6 pontos porcentuais).

A receita líquida somou R$ 306,4 milhões, representando um aumento de 8,1% sobre o mesmo período do ano passado.