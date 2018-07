Euro cai com discurso favorável à manutenção de juros do BC europeu

O euro chegou ao final da tarde desta quinta-feira (26) em queda ante a maioria das moedas, após o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sinalizar com a manutenção da postura "dovish" (favorável à manutenção de juros). O dólar, por sua vez, subiu de forma generalizada com a expectativa com crescimento dos Estados Unidos, cuja taxa será conhecida amanhã.

Com os juros mantidos e a reafirmação de que um aumento na taxa básica virá somente no verão de 2019 no Hemisfério Norte, o BCE não agradou investidores que esperavam um desfecho que indicasse, ainda que levemente, uma retirada de estímulos.

O presidente do BCE falou que ainda são necessários estímulos significativos para apoiar inflação e afirmou que os juros seguirão nos níveis atuais pelo menos até verão local de 2019 (inverno no Brasil).

"Esperamos que as taxas de juros sejam elevadas em setembro de 2019, o que é semelhante ao momento implícito nos mercados. Mas ainda achamos que uma recuperação sustentada do euro em relação ao dólar está em jogo no ano que vem. Nossas projeções são de que as taxas subam um pouco mais rápido do que os investidores estão antecipando após a primeira alta", comentou, em nota enviada a clientes, o analistas Oliver Jones, da Capital Economics.

Assim, no final da tarde em Nova York, o euro caía para US$ 1,1648, 129,52 ienes e 0,8886 libra esterlina.