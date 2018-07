Demanda doméstica por voos aumenta 5,19%

A demanda por voos domésticos (medida em passageiros-quilômetro pagos transportados, ou RPK) cresceu 5,19% em junho ante igual mês de 2017, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne os dados de Avianca, Azul, Latam e Gol.

Já a oferta doméstica de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) avançou 8,20% em relação a junho de 2017. Com a procura por voos domésticos aumentando em nível abaixo do verificado para a capacidade, a taxa de aproveitamento de voos domésticos caiu 2,23 pontos percentuais na comparação anual, chegando a 78,01%. Essa foi a segunda vez em um ano que a taxa de aproveitamento de voos domésticos fica abaixo de 80%, depois dos 76,94% registrados em maio, quando o indicador foi prejudicado pela greve dos caminhoneiros. Com esses resultados, no primeiro semestre de 2018, a demanda por transporte aéreo doméstico cresceu 4,27% frente ao observado no mesmo intervalo de 2017, enquanto a oferta subiu 4,31%. Por sua vez, o fator de aproveitamento mostrou estabilidade, recuando 0,03 p.p. em um ano, para 80,28%.