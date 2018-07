'Palhaço do terror' do Burger King é suspenso a pedido do McDonald's

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) recomendou a suspensão definitiva de uma campanha do Burger King lançada em outubro do ano passado, perto do Dia das Bruxas (ou Halloween), por suposta alusão negativa ao McDonald's. A decisão final foi proferida na última semana.

O Burger King fez uma ação global para festejar a data: prometeu um sanduíche Whopper de graça a quem fosse fantasiado de palhaço a uma de suas lojas. "Venha como palhaço, coma como um rei", dizia.

Segundo a marca, o vídeo de "Scary Clown Night" fazia alusão ao filme "It - A Coisa", baseado na obra de Stephen King e que teve um remake lançado em setembro de 2017. Porém, em dezembro, o McDonald's entrou com pedido no Conar para suspender a ação no Brasil. Um dos palhaços estava vestido de vermelho e amarelo, como o Ronald McDonald, e passava uma imagem negativa. Em abril, o conselho de ética do Conar julgou a ação e pediu a suspensão. O Burger King recorreu, reafirmando que as referências eram ao personagem Pennywise, protagonista de "It - A Coisa", mas novamente perdeu no julgamento.