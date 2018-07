Aproximação entre EUA e Europa não prejudica acordo com Mercosul, diz governo

Folhapress

O governo avalia que o início de negociações de acordo tarifário entre os Estados Unidos e a União Europeia não tem impacto nas conversas para acordo entre o Mercosul e o bloco europeu. Para o presidente Michel Temer, "não é improvável" que o processo seja concluído em reunião agendada para setembro.

"Em nada [afeta]o fato de os Estados Unidos fazerem uma aliança com a União Europeia", disse Temer, em entrevista após reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta quinta (26). Mais cedo, em discurso, ele disse que "nunca estivemos tão perto de conseguir um acordo".

Na quarta (25), o governo Donaldo Trump anunciou uma trégua na guerra fiscal com a União Europeia, com o início de conversas rumo a um ambiente comercial com "zero tarifa". Para especialistas, a aproximação poderia reduzir o ritmo nas negociações com o Mercosul, que se estendem há quase 20 anos.

Nos últimos meses, União Europeia e Mercosul conseguiram limitar a cerca de 30 o número de itens que ainda são considerados sensíveis para algum dos envolvidos nas conversas.

Entre eles, por exemplo, está o vinho brasileiro, que não tem condições de competir nem com a produção europeia nem a de Argentina e Uruguai. Uma soluçãoem estudo, por exemplo, passapor mudanças tributárias que tornem mais competitivos os produtores nacionais.

Osetorautomotivo-também considerado altamente sensível-teve grandes avanços nas últimas reuniões, disse o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, que acompanha a comitiva de Temer na décima cúpula do Brics (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Em agosto, técnicos dos dois blocos se encontram para tentar resolver os últimos impasses e em setembro o comissariado europeu vai ao Uruguai para uma nova reunião de alto nível.

"As conversações continuam e não é improvável que em setembro se consiga fechar este acordo", disse Temer.

Lima argumenta que a União Europeia tem estrutura suficiente para manter o ritmo nas duas mesas de negociações. "A minha visão e penso que é a visão de governo, é que uma coisa não se sobrepõe à outra", afirmou.

Para ele, a proposta de abertura do comércio entre Europa e Estados Unidos é positiva também para exportadores brasileiros. "Quanto maior o fluxo comercial melhor para os países que estão inseridos nas exportações", comentou.

"Qualquer notícia que vá no sentido do acordo de um comércio internacional baseado em regras claras e que tenha a solução dos seus problemas nos órgãos competentes é uma boa notícia. Acordos comerciais são o que nós buscamos", reforçou o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que também acompanha Temer na África do Sul.