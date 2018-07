ConocoPhillips apresenta lucro de US$ 1,6 bilhão no 2º trimestre

A ConocoPhillips informou nesta quinta-feira que registrou lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 1,39 por ação. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 1,09, superando levemente as projeções de analistas consultados pela FactSet, de ganho de US$ 1,08 por ação. A companhia não divulgou números de receita em seu balanço.

De acordo com a companhia, a produção excluindo a Líbia subiu 5%, para 1,211 milhão de barris de óleo equivalente por dia em comparação com o mesmo período do ano anterior, em linha com as projeções feitas pela ConocoPhillips anteriormente. "Estamos nos beneficiando dos preços mais altos do petróleo, mas também impulsionando a expansão do fluxo de caixa subjacente", disse o presidente e diretor-executivo da empresa, Ryan Lance.

A empresa elevou a previsão de produção para todo o ano de 2018 para a faixa de 1,225 milhão a 1,255 milhão de barris de óleo equivalente por dia de sua orientação anterior de 1,2 milhão a 1,24 milhão de barris.