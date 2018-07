American Airlines registra lucro de US$ 566 milhões no 2º trimestre

A American Airlines registrou lucro de US$ 566 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 1,22 por ação, ante US$ 864 milhões (ou US$ 1,75 por ação) no mesmo período de 2017. Com ajustes, os ganhos chegaram a US$ 1,63 por ação, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,59.

A receita subiu de US$ 11,227 bilhões no período entre abril e junho deste ano para US$ 11,643 bilhões, abaixo das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, de receita a US$ 11,679 bilhões. A receita de passageiro por assento disponível cresceu em todas as regiões geográficas, liderada por um aumento de 6,2% na região do Atlântico, mas os preços mais altos dos combustíveis levaram a um aumento de 10,3% nos custos operacionais para US$ 10,6 bilhões.