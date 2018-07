Ouro fecha em queda, após acordo entre União Europeia e EUA

O ouro encerrou em baixa a sessão desta quinta-feira, diante da demanda menor por ativos de segurança depois do acerto comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), a onça-troy do ouro para agosto recuou 0,50%, para US$ 1.225,70.

Na tarde de ontem, o presidente americano, Donald Trump, e o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordaram em suspender temporariamente tarifas, barreiras e subsídios entre os dois lados, com o objetivo de diminuir as tensões comerciais.

Além disso, Trump disse que vai resolver com a União Europeia as questões retaliatórias referentes a tarifas de aço e alumínio e que os dois líderes vão trabalhar juntos para reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC). "Enquanto EUA e UE estiverem negociando, não haverá mais tarifas", ressaltou Juncker.

A notícia impulsionou o apetite por risco ao redor do planeta, o que diminui a busca pela segurança do ouro. "A aproximação entre os EUA e a UE está, presumivelmente, contribuindo para a queda dos preços hoje", comentaram, em nota a clientes, analistas do Commerzbank.