Fluxo cambial total em julho até dia 24 está positivo em US$ 4,644 bilhões

Na conta comercial, as importações ficaram em US$ 11,9 bilhões e as exportações em US$ 11,3 bilhões MARCOS SANTOS/USP IMAGENS/IMAGENS PUBLICAS/DIVULGAÇÃO/JC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, informou nesta quinta-feira (26) que o fluxo cambial total no País está positivo em US$ 4,644 bilhões em julho até o dia 24. A cifra é resultado de um fluxo comercial negativo de US$ 610 milhões e de um fluxo financeiro positivo de US$ 5,254 bilhões no mesmo período.

Na conta comercial, ocorreram em julho até o dia 24 importações de US$ 11,951 bilhões e exportações de US$ 11,341 bilhões. Dentro das exportações foram US$ 1,577 bilhão de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,835 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,929 bilhões em demais operações. Dentro da conta financeira, ocorreram no período entradas de US$ 30,103 bilhões e saídas de US$ 24,849 bilhões.

Com o movimento verificado em julho, até o dia 24, a posição dos bancos no mercado à vista passou de vendida em US$ 1,368 bilhões no fim de junho para comprada em US$ 3,293 bilhões agora.

Rocha afirmou que o ingresso líquido na conta de ações até o dia 24 de julho é US$ 1,775 bilhão. Em junho, ficou negativo em US$ 2,001 bilhões. Já a entrada líquida em renda fixa é de US$ 4,601 bilhões em julho, até o dia 24. Em junho, houve saída líquida de US$ 1,128 bilhão.

Rocha também informou que a taxa de rolagem total em julho, até o dia 24, está em 137%. Em junho, ficou em 74%. A taxa de rolagem de títulos de longo prazo ficou em 420% em julho, até o dia 24, enquanto a rolagem de empréstimos diretos ficou em 103%.