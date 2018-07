Com espaço para realizar, Ibovespa alterna altas e baixas com exterior misto

O Ibovespa opera sem uma direção única na manhã desta quinta-feira (26) e alterna altas e baixas. Depois da forte valorização na quarta-feira (25) abriu-se espaço para realização de lucros, visto que no mês o índice acumula alta de mais de 10%.

Às 10h32min desta quinta, o Ibovespa subia 0,08% aos 80.279,41 pontos. O dólar à vista subia 0,43% neste mesmo horário, aos R$ 3,7206.

Todas as blue chips caem, exceto a ON da Vale que sobe mais de 2% nesse início da sessão de negócios. A mineradora divulgou na quarta, após o pregão, salto de 410% no lucro líquido (R$ 306 milhões) do segundo trimestre.

Do exterior, a influência é mista. O índice Dow Jones no mercado à vista de ações em Nova York abriu em alta. S&P500 abriu em queda. Já o Nasdaq recuava mais de 1%, penalizado pelas ações do Facebook, que sofrem com resultados ruins e perspectivas nada positivas sobre crescimento da receita. Na abertura do pregão americano, a ação da companhia da rede social caía 19,11%.

O petróleo também alterna altas e baixas, ao passo que a bolsa de Londres passou a cair por volta das 10h30min. Mais cedo, todos os principais índices acionários europeus subiam, reagindo ao entendimento de ontem entre o governo americano e representantes da União Europeia sobre questões comerciais.