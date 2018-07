Lucro do McDonald's sobe a US$ 1,5 bilhão no 2º trimestre, mas receita recua

O McDonald's reportou lucro líquido de US$ 1,5 bilhão no segundo trimestre deste ano, avanço de 7,14% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando atingiu US$ 1,4 bilhão alcançados em 2017. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,99, superando as expectativas de analistas, de US$ 1,92 por ação.

A receita, por sua vez, totalizou US$ 5,35 bilhões, queda de 13,08% em relação aos US$ 6,05 bilhões alcançados no mesmo período de 2017, uma vez que a empresa vendeu lojas próprias para os franqueados e o lucro operacional diminuiu com a reestruturação de suas operações. Às 11h01min (de Brasília), a ação da empresa caía 1,32% em Nova Iorque.