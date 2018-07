Dia dos Pais deve aumentar vendas entre 4% e 6% no comércio gaúcho

O comércio do Rio Grande do Sul deve ter um crescimento entre 4% e 6% nas vendas para o Dia dos Pais deste ano, comemorado em 12 de agosto, na comparação com a mesma data no ano passado. A projeção é do Departamento de Economia da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS).

A expansão esperada pela entidade leva em conta fatores como o frio das últimas semanas no Estado, que impulsiona a comercialização de artigos de vestuário e calçado, o apelo emocional da data e, ainda, o ingresso de recursos da retomada de saques das cotas do PIS/Pasep em agosto.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, ressalta, em nota, que o Dia dos Pais deve incrementar as vendas em segmentos tradicionalmente mais procurados na data, como livros (8,2%), veículos e acessórios (4,6%), material de informática e comunicação (4,6%) e eletroeletrônicos (3%).

O valor médio nas compras dos presentes deve ter uma alta de 7% na comparação com 2017, ficando na casa dos R$ 150,00.

Em relação a julho deste ano, a entidade projeta incremento de 2% nas vendas de agosto.