Taxas de juros rondam os ajustes com dólar volátil e esperando leilão do Tesouro

O mercado de juros opera as taxas perto dos ajustes anteriores, após oscilarem mais cedo em meio à volatilidade do dólar ante o real. O ajuste de alta inicial ficou em linha com a valorização da moeda americana frente divisas emergentes no exterior. Já a queda posterior refletiu o dólar fraco lá fora também em relação a divisas principais.

Às 9h57min, o DI para janeiro de 2021, mais negociado, indicava 8,96%, ante 8,94% no ajuste anterior. o dólar à vista voltava a subir, a R$ 3,7121 (+0,21%). Na mínima caiu a R$ 3,6996 (-0,13%0 e, na máxima, subiu a R$ 3,7156 (+0,30%). Já o dólar futuro de agosto subia 0,65%, aos R$ 3,7150.

Os agentes de renda fixa monitoram agora a entrevista do presidente do BCE, Mario Draghi. No início da manhã desta quinta-feira (26), o instituição manteve a taxa de depósitos em -0,4% e reiterou que os juros permanecerão nos atuais níveis pelo menos até o verão europeu de 2019. Também reforçou que as compras de ativos terminarão em dezembro deste ano, mas que manterá a política de reinvestimento por um período prolongado após o término do QE.

Os juros dos Treasuries operam em queda nesta manhã, após subirem com força na sessão anterior diante do acordo comercial entre os EUA e União Europeia. Além disso, influencia também na queda dos yields a fraqueza dos bônus do Japão (JGBs), cujo juro do bônus de 10 anos atingiu 0,10%, o maior valor no ano, em meio a relatos de que o Banco do Japão pode fazer ajustes em sua política monetária para evitar efeitos colaterais negativos.

De qualquer forma, o clima segue de otimismo em relação ao acordo para evitar uma escalada nas disputas comerciais entre americanos e europeus. O principal anúncio feito por Donald Trump foi o de que a UE concordou no trabalho conjunto para zerar tarifas, barreiras e subsídios a produtos, excluindo as de automóveis, enquanto estiverem negociando. Ele afirmou mais cedo em sua conta no Twitter que o trabalho de documentação "já começou" e que ele e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, chegaram a um "entendimento muito forte".

Os investidores não descuidam ainda da cena política. A aliança entre o candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, e o chamado Centrão será oficializada nesta quinta-feira, mas sem que o grupo - formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade - tenha encontrado o nome de um vice para a chapa.

O presidente do DEM, ACM Neto, ponderou que o grupo tem o prazo de 4 de agosto, data da convenção nacional do PSDB, para escolher um nome para o posto. O Centrão pode apresentar mais de uma alternativa, após o empresário Josué Gomes da Silva (PR) ter recusado o convite. Enquanto o Solidariedade tenta emplacar a indicação do ex-ministro Aldo Rebelo como vice do tucano, o PP quer a cadeira para o empresário Benjamin Steinbruch.

Na agenda do dia, o Tesouro realiza nesta quinta o tradicional leilão de venda de títulos públicos. De acordo com o cronograma referente ao mês de julho, serão ofertadas Letras do Tesouro Nacional (LTN) para os vencimentos de 1/4/2019, 1/10/2020 e 1/7/2022.

Os montantes dos papéis a serem vendidos serão divulgados nesta quinta-feira, com acolhimento das propostas das 11h às 11h30min. O resultado da operação será divulgado a partir das 11h45min. A liquidação financeira deve ocorrer na sexta-feira (dia 27).