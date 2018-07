Cobre opera sem direção única após acordo entre EUA e UE e dólar mais fraco

O cobre opera sem direção única depois do anúncio de um acordo entre Estados Unidos e União Europeia (UE) ontem, após o encontro do presidente americano, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e em meio ao dólar mais fraco ante moedas fortes.

Às 10h02min (de Brasília) o cobre para entrega em setembro na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), tinha alta de 0,11%, a US$ 2,8200 por libra-peso. Já na London Metal Exchange (LME), a tonelada do metal industrial recuava 0,22%, a US$ 6.291,50.

Trump e Juncker anunciaram ontem que irão zerar tarifas, barreiras e subsídios a produtos, excluindo as de automóveis, enquanto estiverem negociando. "Embora isso impeça inicialmente a escalada de tarifas, isso não elimina o risco de uma disputa comercial crescente. As tarifas dos EUA sobre os carros da UE ainda são uma possibilidade, por exemplo", disse Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

O cobre também é impulsionado pela fraqueza do dólar diante de divisas fortes. No horário acima, o índice o dólar DXY - que mensura a moeda americana ante outras seis divisas fortes - tinha queda de 0,08%.