Mastercard tem alta no lucro líquido a US$ 1,60 bilhão no 2º trimestre

Receita da empresa do setor de pagamentos foi de US$ 3,67 bilhões JOÃO MATTOS/arquivo/JC

A Mastercard registrou lucro líquido de US$ 1,60 bilhão, ou US$ 1,50 por ação, no segundo trimestre deste ano, superior ao de US$ 1,2 bilhão, ou US$ 1,10 por ação, de igual período de 2017. O lucro ajustado por ação subiu de US$ 1,10 anteriormente para US$ 1,66, o que superou a expectativa de US$ 1,53 dos analistas ouvidos pela FactSet.

A receita da empresa foi de US$ 3,67 bilhões, alta na comparação com o resultado de US$ 3,1 bilhões de um ano antes. Nesse caso, analistas projetavam US$ 3,65 bilhões. Às 9h20min (de Brasília), a ação da empresa recuava 2,88% no pré-mercado em Nova Iorque.