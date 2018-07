Nestlé tem alta no lucro líquido a 5,8 bilhões de francos suíços no primeiro semestre

As vendas da empresa no primeiro semestre foram de 43,92 bi de francos suíços, um aumento de 2,8% FABRICE COFFRINI /AFP/JC

A Nestlé informou nesta quinta-feira (26) que seu lucro líquido avançou a 5,8 bilhões de francos suíços (US$ 5,84 bilhões) no primeiro semestre deste ano, apoiado pela receita com impostos mais baixos e pelo melhor desempenho operacional. Analistas previam 4,59 bilhões de francos suíços. Além disso, a companhia suíça reviu sua expectativa de crescimento orgânico.

A empresa de alimentos e bebidas disse que suas vendas no primeiro semestre foram de 43,92 bilhões de francos suíços, avanço de 2,8% em uma base orgânica. A Nestlé reafirmou sua perspectiva para 2018, mas reviu as expectativas de crescimento orgânico, prevendo agora cerca de 3% (antes projetava entre 2% e 4%). Após o balanço, a ação subia 1,93% na Bolsa de Zurique, às 8h02min (de Brasília).