Total tem alta a US$ 3,72 bilhões no lucro líquido no segundo trimestre

A companhia francesa Total informou nesta quinta-feira (26) que seu lucro líquido avançou a US$ 3,72 bilhões no segundo trimestre, de US$ 2,04 bilhões em igual período do ano passado. As vendas da empresa cresceram a US$ 52,54 bilhões, de US$ 49,61 bilhões anteriormente.

Os resultados foram apoiados pelos preços mais altos do petróleo e também pelo avanço na produção da empresa. O lucro líquido ajustado teve alta anual de 44%, a US$ 3,55 bilhões. O resultado superou a previsão de US$ 3,51 bilhões dos analistas, segundo a FactSet.

A Total disse que seu lucro líquido operacional teve avanço de 52%, a US$ 4,18 bilhões no segundo trimestre, graças em grande medida ao desempenho forte das áreas de exploração e produção. Esses setores se beneficiaram do aumento da produção e de cortes de custos, apontou a empresa. A produção da Total cresceu 8,7% na comparação anual, para 2,7 milhões de barris de petróleo equivalente ao dia, graças à contribuição da Maersk Oil e do avanço de novos projetos.