Bolsas da Europa operam na maioria em alta, após acordo entre UE e EUA

As bolsas europeias apresentam uma manhã em geral positiva, após a União Europeia e os Estados Unidos evitarem uma piora nas tensões comerciais. Em reunião ontem depois do fechamento dos mercados acionários no continente, o presidente americano, Donald Trump, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram um trabalho conjunto para zerar tarifas, barreiras e subsídios, excluindo o setor de automóveis, enquanto estão negociando. "É ótimo estar de volta nos trilhos com a União Europeia", afirmou Trump na noite de ontem.

Como a cautela sobre o comércio vinha pressionando as bolsas, é natural a recuperação vista na maior parte dos mercados hoje. Não há, porém, um cronograma para a conclusão dessas negociações e pode ocorrer dificuldades mais adiante. De qualquer modo, o ambiente positivo predomina nesta manhã. Às 6h40min (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,63%, em 389,60 pontos.

Em Londres, porém, o pregão era de leve baixa. O avanço de algumas empresas, em plena temporada de balanços, era contrabalançado por perdas em mineradoras, após sessão mista na Ásia. O papel da BHP Billiton, por exemplo, recuava 0,74%, e Anglo American, 1,4%. A petrolífera Royal Dutch Sell cedia 2,43%, após resultados trimestrais.

Já a Bolsa de Frankfurt era destaque, puxada por ações do setor automotivo. Volkswagen e BMW subiam 3,2% e 2,6%, respectivamente. O setor se saía bem também em outras praças, após o avanço no diálogo entre UE e EUA: Renault, por exemplo, subia 1,6% em Paris.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor medido pelo instituto GfK recuou de 10,7 em julho a 10,6 na leitura para agosto, informou a própria entidade. O número veio em linha com a previsão dos analistas e o GfK afirmou que a leitura "ainda é boa", apesar da queda.

Às 6h58min (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,01%, Frankfurt avançava 1,31% e Paris tinha alta de 0,74%. Milão subia 0,82%, Madri ganhava 0,87% e Lisboa tinha baixa de 0,60%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,1716 e a libra recuava a US$ 1,3188.