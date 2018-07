Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, com Xangai e Tóquio em dia negativo

As bolsas asiáticas fecharam na sua maioria em queda nesta quinta-feira (26). Na China, a Bolsa de Xangai mostrou pouco fôlego, após avanços recentes, enquanto na Bolsa de Tóquio a valorização da moeda japonesa pressionou ações de exportadoras. A Bolsa de Seul, porém, foi na contramão, apoiada pelo setor de tecnologia.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,74%, em 2.882,23 pontos. A praça local ficou em território negativo já pela manhã, sem força para reagir ao longo do pregão, após altas recentes, com o setor financeiro em geral em queda. Ações de empresas menores também tiveram desempenho fraco. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve baixa de 0,93%, em 1.683,09 pontos. Mesmo com o resultado de hoje, a Guotai Junan Securities prevê que o apetite por risco deve ganhar força nas bolsas chinesas, especialmente em setores considerados subvalorizados neste momento.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve queda de 0,48%, a 28.781,14 pontos. Papéis de grandes companhias chinesas terminaram a maioria em baixa. Tencent caiu 1,3%, aparentemente como reflexo do impacto negativo do balanço do Facebook, divulgado após o fechamento de ontem em Nova York. Companhias do setor automotivo também ficaram pressionadas, com Geely em baixa de 3,3%.

Na Bolsa de Tóquio, a valorização do iene durante o pregão asiático pressionou as ações de exportadoras japonesas. O índice Nikkei fechou em queda de 0,12%, em 22.586,87 pontos, oscilando em leve baixa ao longo do dia. A farmacêutica Eisai recuou 10%, após altas fortes recentes, mas ainda assim sobe 28% neste mês.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 0,71%, a 2.289,06 pontos. Papéis do setor de tecnologia se destacaram, entre eles a fabricante de microchips Hynix, com ganho de 3,2%. Samsung avançou 1,6%, enquanto Korean Air subiu 1,4%.

Em Taiwan, o índice Taiex terminou em alta de 0,41%, em 11.010,61 pontos, no fechamento mais forte em seis semanas. Fornecedora da Apple, a Hon Hai subiu 1%, enquanto o setor financeiro não teve sinal único.

Na Oceania, o índice australiano S&P/ASX 200 teve queda de 0,05%, a 6.244,50 pontos. Entre os papéis mais negociados, Fortescue Metals Group caiu 3,73% e Gulf Manganese recuou 9,09%, mas Ennox Group subiu 11,11%.