Ford tem lucro no 2º trimestre, mas revisão de perspectivas derruba ação no after hours

A montadora americana Ford registrou lucro líquido de US$ 1,069 bilhão no segundo trimestre de 2018, uma queda de 48% na comparação com os US$ 2,055 bilhões reportados em igual período do ano passado.

A receita da companhia também apresentou baixa: de US$ 39,853 bilhões no segundo trimestre de 2017 para US$ 38,920 bilhões em igual comparação, uma queda de 2,34%.

O lucro ajustado por ação informado pela companhia foi de US$ 0,27, abaixo do US$ 0,32 esperado por analistas ouvidos pela FactSet.

A Ford também informou a redução da estimativa do lucro ajustado por ação em 2018, para a faixa entre US$ 1,30 e US$ 1,50. "A baixa nas previsões ocorre particularmente devido a dificuldades nos mercados de Ásia, Pacífico e Europa", relatou a companhia, ao comentar a tensão comercial entre Estados Unidos e parceiros comerciais.

Às 18h33 (de Brasília), a ação da montadora Ford caía 3,71%, para US$ 10,13, no after hours em Nova York.