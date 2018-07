Dívida avança 1% em junho e chega a R$ 3,75 trilhões

A dívida pública federal, que reúne tudo que o País deve internamente e no exterior, avançou 1,01% em junho e atingiu R$ 3,75 trilhões. Tanto a dívida interna quanto a externa tiveram alta, a primeira por conta da apropriação de juros e a segunda pela valorização do dólar, principalmente.

Contribuiu para o aumento da dívida interna, por exemplo, o aumento do indicador de inflação em junho. O IPCA, principal indicador de preços do País, sofreu um repique no mês passado, impulsionado pela greve dos caminhoneiros. Com isso, os títulos atrelados à inflação - que representam quase um terço do total - foram corrigidos em um patamar acima do padrão para os últimos meses.

A maior parte dos títulos da dívida pública estão nas mãos de fundos de investimento e de Previdência. Juntos, eles detêm pouco mais da metade dos papéis. Em seguida estão os bancos. A participação de estrangeiros entre os detentores de títulos ficou estável em relação a maio. Os chamados "não residentes" são responsáveis por 11,93% dos papéis.

A maior parte dos títulos são prefixados. Eles representam 34,3% do total. Nesse tipo de investimento, o retorno é estipulado antes da compra. O objetivo do Tesouro, ao estabelecer o Plano Anual de Financiamento (PAF) é justamente manter esse percentual alto, entre 32% e 36%. Assim, o governo consegue ter mais previsibilidade nos pagamentos.

O número de títulos prefixados teve um pequeno recuo em relação a maio, quando representava 34,6%. Se comparado com dezembro, o recuo foi de praticamente 1 ponto percentual. Com as instabilidades trazidas pelo cenário externo e pelas eleições, muitos investidores podem optar por trocar seus aportes de prefixados para outros tipos de título.

Com a possibilidade de a inflação subir e, consequentemente, a taxa de juros da economia voltar a um movimento de elevação, há um receio de que as taxas prefixadas fiquem defasadas. Tanto que, entre maio e a primeira semana de julho, com o agravamento das instabilidades externas e da instabilidade interna, o governo decidiu recomprar R$ 24,2 bilhões em títulos prefixados no mercado.