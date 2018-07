Ouro fecha em alta, favorecido pelo câmbio

O ouro fechou em alta na sessão desta quarta-feira, 25, impulsionado pelo queda do dólar ante moedas fortes, com a expectativa pelo encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para agosto avançou 0,51%, para US$ 1.231,80 a onça-troy.

O avanço vem após o metal precioso atingir seu menor valor em um ano, na última semana, depois de o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, afirmar que o crescimento econômico do país segue robusto e que a inflação está estável, o que levou a uma valorização do dólar. Powell também apontou que o Fed pretende continuar com o aumento gradual das taxas de juros.

O dólar mais forte ante várias moedas torna o ouro mais caro para os detentores de outras divisas, o que pesa sobre os preços do metal precioso.

Hoje, por outro lado, a possibilidade de um acordo comercial entre os EUA e a União Europeia pressionou a divisa americana, em um cenário de menor cautela antes da reunião entre os dois líderes.

Ainda há a expectativa com anúncios de política monetária de grandes bancos centrais, como o Banco Central Europeu (BCE), nesta quinta-feira, além do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) na próxima semana.