Santander vai abrir 50 agências em 2018, diz presidente do banco

O Santander Brasil pretende abrir 50 agências novas neste ano, as quais o presidente do banco, Sérgio Rial, chamou de "lojas", uma vez que algumas unidades serão inauguradas em espaços físicos já existentes. Desse total, cinco novas "lojas" já foram abertas na primeira metade do ano. "Não somos uma história de fechamento de agências no Brasil", disse ele, em coletiva de imprensa, nesta manhã de quarta-feira (25).

De acordo com Rial, com as inaugurações de unidades previstas para este ano, o Santander está se "interiorizando".

Sobre o desempenho do Santander no segundo trimestre, o presidente da instituição afirmou que o resultado do período faz parte de uma "jornada" do banco. "Não é coisa de um único trimestre. Estamos conseguindo crescer com rentabilidade, aumentando a nossa cota em crédito, captações, nos quais tínhamos participação entre 7% e 7,5% e estamos rumo aos dois dígitos", destacou Rial.