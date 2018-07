Ibovespa chega ao patamar dos 80 mil pontos com ajuda do Santander

O Ibovespa dá continuidade aos ganhos da véspera nesta quarta-feira (25) e retoma o patamar dos 80 mil pontos. A última vez que o índice fechou nesse nível foi em 24 de maio, quando encerrou o pregão aos 80.122 pontos. O fôlego extra veio após o início dos negócios em Wall Street. Às 10h42min, o índice de referência da bolsa subia 0,80%, aos 79.770,16 pontos. Entre as blue chips, merecem destaque as units do Santander, que exibem forte alta de mais de 6,0%, em uma reação positiva ao balanço da instituição, divulgado mais cedo.