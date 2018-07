Petróleo opera sem sinal único, de olho em estoques dos EUA e sinais da produção

O petróleo opera sem sinal único, na manhã desta quarta-feira (25). Os contratos passaram as últimas horas em território positivo, mas o WTI perdeu fôlego, com investidores de olho nos estoques dos Estados Unidos e também em sinais sobre a produção global.

Às 8h06min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro caía 0,12%, a US$ 68,42 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro avançava 0,54%, a US$ 73,84 o barril, na ICE.

No fim da terça-feira, o American Petroleum Institute informou que houve uma queda de 3,2 milhões de barris nos estoques na última semana, enquanto os estoques de gasolina e destilados também recuaram. Às 11h30, será divulgado o relatório oficial do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

Os operadores também monitoram as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, que pode levar a sanções mais duras dos americanos contra o rival, prejudicando suas exportações da commodity. Por outro lado, o governo da Rússia elevou a projeção para sua oferta neste ano.

Analistas apontam ainda que a reunião entre o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, está no radar. Uma postura mais branda de Trump sobre a UE poderia apoiar os contratos, segundo Nitesh Shah, diretor de pesquisas da WisdomTree UK.