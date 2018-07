Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com comércio e setor de energia em foco

As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único nesta quarta-feira (25), com investidores à espera de novidades no comércio global, horas antes de uma reunião na Casa Branca entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Em Xangai, o dia foi levemente negativo, após a alta robusta da sessão anterior, mas em Tóquio houve ganhos, com ações do setor de energia em destaque.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,07%, em 2.903,65 pontos, enquanto a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou também 0,07%, a 1.698,81 pontos. Ontem, ambas haviam subido cerca de 1,5%, na esteira da notícia da imprensa estatal segundo o qual o gabinete chinês havia pedido uma política fiscal mais proativa. Hoje, houve leve correção, com uma pausa nas bolsas chinesas, o que fez Xangai encerrar um período de três dias seguidos de ganhos.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,46%, a 22.614,25 pontos. Papéis de companhias ligadas a metais e ao setor de energia em geral se destacaram, mas em jornada com volumes mais baixos em negociação. O volume negociado foi o quarto mais fraco de 2018, com investidores à espera de balanços trimestrais. Entre os destaques, Shin-Etsu Chemical subiu 3,9%, após conseguir um contrato de US$ 1,49 bilhão para construir uma fábrica na Louisiana.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,90%, a 28.920,90 pontos, na primeira jornada positiva em quatro dias na praça local. O desempenho foi puxado por companhias do setor de petróleo e de operadoras de cassino.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,31%, a 2.273,03 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,27%, a 10.965,79 pontos. Esta foi a primeira jornada negativa após três altas na praça local. Fornecedora da Apple, Hon Hai recuou 0,6%.

Na Oceania, o índice australiano S&P/ASX 200 teve baixa de 0,29%, a 6.247,60 pontos. Entre os papéis mais negociados em Sydney, Carnarvon Petroleum caiu 8,89% e Dark House Resources teve baixa de 21,43%, mas Pancontinental Oil & Gas subiu 16,67%.