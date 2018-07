Deutsche Bank tem queda no lucro líquido a 361 milhões de euros no 2º trimestre

O Deutsche Bank informou que registrou lucro líquido de 361 milhões de euros (US$ 421,9 milhões) no segundo trimestre, uma queda de 19% na comparação com igual período do ano passado, mas resultado superior às expectativas do mercado. A receita ficou em 6,59 bilhões de euros, inferior à de 6,62 bilhões de euros de um ano antes.

O banco atribuiu na semana passada o resultado melhor que o esperado a cortes de custos e informou que concluiu a fusão com o Postbank em maio. O Deutsche Bank já havia divulgado números preliminares na semana passada, mostrando que seus resultados haviam superado a expectativa dos investidores.

Em todo o primeiro semestre de 2018, a receita total da companhia teve queda de 3% ante igual período do ano passado, a 13,6 bilhões de euros. O Deutsche disse ainda que mantém sua meta de cortes de custos em todo o ano atual de 23 bilhões de euros.

Após o balanço, a ação da empresa subia 0,17% na Bolsa de Frankfurt, às 4h15 (de Brasília).