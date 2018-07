Bndes desembolsa R$ 27,8 bi no 1º semestre

Nova modalidade de crédito no valor mínimo de R$ 10 milhões vai beneficiar médias e grandes empresas /DANILO UCHA/JN/ARQUIVO/JC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) desembolsou R$ 27,8 bilhões em termos nominais no primeiro semestre do ano, uma queda de 17% em relação a igual período de 2017, sem levar em conta a inflação. Em valores atualizados pela inflação, o banco de fomento liberou R$ 28,143 bilhões nos seis primeiros meses do ano, queda real de 19,7%.

No segundo trimestre, o valor liberado para empréstimos já aprovados ficou em R$ 16,760 bilhões em termos reais, uma queda de 12,9% ante igual período de 2017. As consultas por novos empréstimos, primeiro passo do processo de pedido de crédito ao Bndes, somaram R$ 49,7 bilhões no primeiro semestre, alta nominal de 4% ante 2017. Quando considerada a inflação, o avanço foi de apenas 0,5%.

Já as aprovações de novos empréstimos somaram R$ 30,3 bilhões em termos nominais, uma queda nominal de 10% em relação ao primeiro semestre de 2017. Levando em conta a inflação, a queda se aprofunda para 12,8%.

Ontem, foi anunciado que a instituição lançará financiamento direto para compra de máquinas e equipamentos destinados a médias e grandes empresas, o Bndes Finame Direto. No novo produto, as empresas terão limites de crédito individualizados e pré-aprovados, em um mecanismo semelhante ao que os bancos de varejo disponibilizam aos clientes mediante análises de risco antecipadas.

O valor mínimo do crédito do Bndes Finame Direto será de R$ 10 milhões por operação. Os recursos serão liberados em até dois anos, a contar da data de assinatura do contrato. Os recursos devem ser aplicados na aquisição ou na produção de bens de capital nacionais.

"Com custos atrativos, prazos de carência e amortização mais alongados e flexíveis, além de fluxo operacional mais célere e simplificado, o Bndes Finame Direto busca reduzir ao máximo o custo de transação que as empresas verificam ao operar diretamente com o Bndes", diz em nota o banco de fomento.

Segundo o Bndes, a nova linha de financiamento será testada num formato piloto no mês de agosto. "A partir de setembro o produto Bndes Finame estará aberto a todos os interessados em pleitear financiamento", segundo o comunicado.