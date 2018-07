Mutirão para renegociar dívidas acontece hoje na Pucrs

O Procon Porto Alegre, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), realiza hoje, das 9h às 17h, no 7º andar do prédio 50 da universidade, o 3º Mutirão de Renegociação de Dívidas junto a diversas instituições financeiras. Além do órgão municipal, o evento é promovido pela Escola de Direito e de Finanças da universidade, pelo o Grupo de Estudos Superendividamento e pelo Balcão do Consumidor (Proconrs) da instituição de ensino.

Já confirmaram presença representantes dos bancos Agiplan, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander e Banrisul. Outras instituições prestarão atendimento via internet, através do Portal do Consumidor.

É necessário levar: documento de identidade, comprovante de residência, um endereço de e-mail, documentos de pagamentos já realizados e contratos firmados junto à empresa.