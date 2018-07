Ibovespa sobe 1,49% e atinge maior nível em dois meses

Com o cenário externo favorável e o otimismo com a corrida eleitoral no Brasil, o Índice Bovespa voltou a ganhar tração e subiu 1,49% nesta terça-feira (24) alcançando 79.154,98 pontos. É o maior nível desde 24 de maio (80.122 pontos), período em que o índice estava em declínio, em meio à greve dos caminhoneiros. Apesar do bom humor dos agentes, o volume de negócios não chegou a ser expressivo, somando R$ 9,2 bilhões.

A ação da Vale foi o carro-chefe da valorização da Bolsa. Papel de maior peso na composição do Ibovespa, a ação subiu 3,45% e trouxe com ela os papéis do setor siderúrgico. O motivo da alta foi o upgrade promovido ontem pela agência de classificação de risco Moody's, que elevou o rating da mineradora para "grau de investimento", condição que havia sido perdida em 2016. A Vale divulga seus resultados trimestrais amanhã. Entre as siderúrgicas, os destaques ficaram com CSN ON (+6,35%) e Gerdau PN (+2,94%), além de Bradespar PN, sócia da Vale, que avançou 4,66%.

Dando continuidade aos altos e baixos do mercado internacional, hoje houve alta generalizada entre bolsas da Ásia, Europa e Américas, influenciadas por balanços acima do esperado e as sinalizações de estímulo econômico da China, que prometeu uma política fiscal "mais proativa". As commodities metálicas também subiram, o que também ajudou a impulsionar as ações de empresas da cadeia do aço. Já os preços do petróleo avançaram refletindo as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, o que impulsionou as ações da Petrobras (+1,77% na ON e +2,08% na PN).

No cenário político, o dia foi de noticiário relativamente intenso, mas sem fatos concretos. O nome do empresário Josué Gomes, da Coteminas, foi dos mais citados, uma vez que o filho de José Alencar é cortejado por PT e PSDB para pleitear o cargo de vice-presidente, além do PP, que considera seu nome como vice-governador ou senador por Minas Gerais. À tarde, a executiva nacional do PR divulgou nota negando que Gomes tivesse recusado ser o vice na chapa do pré-candidato do tucano, Geraldo Alckmin.

"Ainda sem fatos muito concretos, o Ibovespa parece buscar novos patamares. Embora seja cedo para apostar no crescimento de Geraldo Alckmin nas pesquisas, é possível que futuras sinalizações nesse sentido deem condições para o Ibovespa consolidar esses novos níveis", disse Fabrício Stagliano, analista da Walpires.

A participação de Geraldo Alckmin no programa Roda Viva, da TV Cultura, foi considerada bem-sucedida no mercado, mas não chegou a empolgar.