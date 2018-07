Ouro fecha perto da estabilidade com expectativa por anúncio de BCs

O ouro fechou perto da estabilidade na sessão desta terça-feira, 24, em um dia no qual o câmbio não adotou direção definida e em uma semana de expectativa pela divulgação das decisões de políticas monetárias de grandes bancos centrais, como o Federal Reserve (Fed, banco central americano), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para agosto caiu 0,01%, para US$ 1.225,50 a onça-troy.

O dólar se manteve mais fraco ante o iene, na expectativa pela reunião do BoJ na próxima semana, após relatos de que o banco central japonês poderia ajustar seu programa de compra de ativos, e, durante os negócios asiáticos, pelo hedge de exportadores com a proximidade do fim do mês. Apesar disso, a divisa dos Estados Unidos se fortaleceu ante outras moedas fortes, como o euro.

Os agentes aguardam ainda mais pistas sobre a política monetária de grandes bancos, como o BCE, nesta quinta-feira, e Fed, e BoJ na próxima semana.