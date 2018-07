Demanda por crédito cresce 2,1% no primeiro semestre, segundo a Boa Vista SCPC

Considerado pelos especialistas do mercado e por membros da equipe econômica como um dos motores para a retomada do crescimento, o crédito cresceu 2,1% ao longo do primeiro semestre, segundo dados colhidos pela Boa Vista SCPC em bases nacionais.

Na comparação dos dados na margem de junho com maio, considerando os ajustes sazonais, a demanda por crédito cresceu 0,3%. No acumulado do período dos 12 meses encerrados em junho comparativamente a idêntico período no ano anterior, houve crescimento de 1,9%.

Considerando os segmentos que compõem o indicador, o Financeiro apresentou diminuição de 2,2% na variação mensal dessazonalizada. O segmento Não Financeiro avançou 2% na mesma base de comparação.

Segundo os técnicos da Boa Vista, "a lenta retomada da economia e o alto nível de desemprego no início do ano têm contribuído para um crescimento menor do consumo e, consequentemente, da demanda por crédito". De acordo com eles, espera-se que com as perspectivas positivas para os juros e inflação o indicador siga evoluindo de forma gradual.