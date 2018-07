Bairro Santana tem maior preço de imóvel comercial à venda em Porto Alegre

O bairro Santana, próximo ao Centro de Porto Alegre, é visivelmente hoje uma das áreas mais cobiçadas para empreendimentos imobiliários. A região vive uma transformação a olhos vistos. Prédios antigos são demolidos para que novas construções bem maiores e modernas sejam erguidas rapidamente. A valorização crescente apareceu na mais recente pesquisa FipeZap de imóveis. O bairro disparou como o local com maior valor do metro quadrado (m²) de unidades comerciais à venda na Capital gaúcha.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (24), mostram que o metro quadrado chegou a R$ 14.242,00. Na segunda posição, aparece o Mont'Serrat, localizado em uma zona de classe média alta, com R$ 14.047,00 o metro quadrado. Comparando com o Centro Histórico, com R$ 4.008,00 o metro quadrado, o valor no bairro Santana chega a ser mais que triplo maior (255% acima).

A FipeZap se baseia em ofertas de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² feitas em sites especializados de quatro cidades - Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os preços de venda em Porto Alegre estão em queda no mês (0,92%), semestre (1,26%) e em 12 meses (3,02%). Já na locação, o mercado mostra comportamento oposto: alta no mês de 0,70%, de 0,51% no semestre e de 0,49% em 12 meses.

O dado médio geral do Índice FipeZap Comercial apontou queda nominal de 2,07% e 3,06%, respectivamente, nos preços de venda e locação de conjuntos e salas comerciais nas quatro capitais monitoradas. No período, a inflação acumula alta de 4,39% pelo IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

> Confira os valores em Porto Alegre